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Найбільший український банк оприлюднив графік роботи на свята

Новини » Економіка     28.12.2019 - 13:46
Найбільший український банк оприлюднив графік роботи на свята
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Термінали і банкомати працюють цілодобово, відділення - за особливим графіком

Державний "ПриватБанк" оприлюднив графік роботи на новорічні свята наприкінці 2019 року - початку 2020 року. Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з повідомленням,

  • 28 грудня - режим роботи усіх відділень скорочений на 1 годину
  • 29 грудня - працюють відділення з графіком роботи щонеділі
  • 30 грудня - працюють відділення з графіком роботи щосуботи
  • 31 грудня - працюють відділення з графіком роботи щонеділі, режим роботи скорочено на 1 годину
  • 1 січня - відділення не працюють
  • 2-3 січня - стандартний режим роботи
  • 6 січня - працюють відділення з графіком роботи щонеділі
  • 7 січня - відділення не працюють

У той же час термінали, банкомати та мобільний банкінг працюють цілодобово.

Нагадаємо, Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) на наприкінці 2019 року та на початку 2020 року. Згідно графіком НБУ, банківська система відновить повноцінну роботу 3 січня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна кількість активних роздрібних клієнтів ПриватБанку за 2018 рік збільшилася на 9,5% до 14,9 млн осіб.

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