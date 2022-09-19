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Крупнейший турецкий банк остановил работу с российскими картами "Мир"

Фото: в Турции первый банк отказался работать с российскими картами "Мир" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Один из крупнейших частных банков Турции Is bankasi отказывается работать с российской платежной системой "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Halk TV.

По предварительным данным, турецкий банк приостановил работу с российскими картами из-за угрозы санкций со стороны США.

"Is bankasi заявил, что они видели и оценили заявление Министерства финансов США по этому вопросу, и что они приостановили использование системы", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пять турецких банков будут использовать российскую платежную систему "Мир".

Однако несколько дней назад Министерство финансов США пригрозило санкциями тем банкам и финансовым учреждениям, которые будут помогать России обходить санкции и поддерживать российские карты "Мир".

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