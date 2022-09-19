Найбільший турецький банк зупинив роботу з російськими картами "Мир"

За попередніми даними, турецький банк призупинив роботу з російськими картами через загрозу санкцій з боку США.

"Is bankasi заявив, що вони бачили та оцінили заяву Міністерства фінансів США з цього питання, і що вони призупинили використання системи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що п'ять турецьких банків використовуватимуть російську платіжну систему "Мир".

Проте кілька днів тому Міністерство фінансів США пригрозило санкціями тим банкам та фінансовим установам, які допомагатимуть Росії обходити санкції та підтримувати російські карти "Мир".

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