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Крупнейший производитель "скорых" ответил на обвинения в свой адрес

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Киев, Пятница 09 июля 2021 09:14
Крупнейший производитель "скорых" ответил на обвинения в свой адрес Фото: "Автоспецпром" ответил на обвинения в свой адрес (пресс-служба компании)
Автор: РБК-Украина

Крупнейший производитель автомобилей скорой помощи в Украине - компания "Автоспецпром" - стала мишенью для неправдивой информации и манипуляций.

Об этом отворится в заявлении компании.

Отмечается, что после очередной заказной публикации, поданной под видом "мнения политолога", производитель публично призвал конкурентов сосредоточиться на качестве и стоимости "скорых", а не вкладывать деньги в информационные атаки.

"Мы считаем такие публикации проявлением отчаяния со стороны конкурентов, которые не могут предложить государству качественную "скорую" по приемлемой цене, и вместо этого грязными методами пытаются сорвать соглашения других компаний, - заявил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Компания призывает конкурентов к честной борьбе в правовом поле, конкуренции по цене и качеству, стоимости эксплуатации, сервису.

Также "Автоспецпром" заявил о подготовке иска против политолога Виктора Тарана за распространение недостоверной информации о монополизации рынка компанией и других фейков.

Недостоверную информацию опровергли и в ГП "Медзакупки Украины". По сообщению госпредприятия, в декабре 2020 года были заключены договора о поставке "скорых" с тремя производителями "скорых", среди которых был и "Автоспецпромом".

Предложения от части поставщиков пришлось отклонить из-за несоответствия их машин техническим требованиям, выдвинутых Минздравом. Тогда же все компании проверили на добропорядочность, и ООО "Автоспецпром" проверку прошло.

Распространенные фейки чиновники расценивают не иначе как попытку давления на ГП.

ООО "Автоспецпром" - первый и крупнейший в Украине производитель автомобилей скорой (экстренной) медицинской помощи. Свою деятельность предприятие начало в 2012 году.

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