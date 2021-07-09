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Найбільший виробник "швидких" відповів на звинувачення у свою адресу

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Києва, П'ятниця 09 липня 2021 09:14
Найбільший виробник "швидких" відповів на звинувачення у свою адресу Фото: "Автоспецпром" відповів на звинувачення у свою адресу (прес-служба компанії)
Автор: РБК-Україна

Найбільший виробник автомобілів швидкої допомоги в Україні - компанія "Автоспецпром" - стала мішенню для неправдивої інформації та маніпуляцій.

Про це йдеться в заяві компанії.

Відзначається, що після чергової замовної публікації, поданої під виглядом "думки політолога", виробник публічно закликав конкурентів зосередитися на якості і вартості "швидких", а не вкладати гроші в інформаційні атаки.

"Ми вважаємо такі публікації проявом відчаю з боку конкурентів, які не можуть запропонувати державі якісну "швидку" за прийнятною ціною, і замість цього брудними методами намагаються зірвати угоди інших компаній, - заявив заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкін.

Компанія закликає конкурентів до чесної боротьби в правовому полі, конкуренції за ціною і якістю, вартості експлуатації, сервісу.

Також "Автоспецпром" заявив про підготовку позову проти політолога Віктора Тарана за поширення недостовірної інформації про монополізацію ринку компанією та інших фейків.

Недостовірну інформацію спростували й в ДП "Медзакупівлі України". За повідомленням держпідприємства, у грудні 2020 року були укладені договори про поставку "швидких" з трьома виробниками "швидких", серед яких був й "Автоспецпромом".

Пропозиції від частини постачальників довелося відхилити через невідповідність їх машин технічним вимогам, висунутих МОЗ. Тоді ж всі компанії перевірили на доброчесність, і ТОВ "Автоспецпром" перевірку пройшло.

Поширені фейки чиновники розцінюють не інакше як спробу тиску на ДП.

ТОВ "Автоспецпром" - перший і найбільший в Україні виробник автомобілів швидкої (екстреної) медичної допомоги. Свою діяльність підприємство розпочало у 2012 році.

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