Крупнейший производитель ПО Oracle прекратил операции в России

Oracle министр, в частности, призвал прекратить ведение бизнеса с Россией.

"Больше санкций - скорее восстановление мира в Украине. Я обратился к SAP и Oracle за поддержкой!", - написал в Twitter Федоров.

SAP министр призвал прекратить предоставление РФ сервисов и услуг.

"От имени 150 тысяч сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку правительства Украины и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", - ответили в Oracle.