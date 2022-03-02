Крупнейший производитель ПО Oracle прекратил операции в России

Крупнейший технологический гигант Oracle заявил о прекращении всех операций в России. Решение принято из-за войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Twitter.
Oracle министр, в частности, призвал прекратить ведение бизнеса с Россией.
"Больше санкций - скорее восстановление мира в Украине. Я обратился к SAP и Oracle за поддержкой!", - написал в Twitter Федоров.
SAP министр призвал прекратить предоставление РФ сервисов и услуг.
"От имени 150 тысяч сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку правительства Украины и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", - ответили в Oracle.
Напомним, компания Apple прекратила работу в России из-за вторжения армии Путина в Украину. Кроме того, из App Store были удалены приложения российских новостных агентств RT и Sputnik.
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