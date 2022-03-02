UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Крупнейший производитель ПО Oracle прекратил операции в России

Автор: Артур Родивилов

Крупнейший технологический гигант Oracle заявил о прекращении всех операций в России. Решение принято из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Twitter.

Oracle министр, в частности, призвал прекратить ведение бизнеса с Россией.

"Больше санкций - скорее восстановление мира в Украине. Я обратился к SAP и Oracle за поддержкой!", - написал в Twitter Федоров.

SAP министр призвал прекратить предоставление РФ сервисов и услуг.

"От имени 150 тысяч сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку правительства Украины и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", - ответили в Oracle.

Напомним, компания Apple прекратила работу в России из-за вторжения армии Путина в Украину. Кроме того, из App Store были удалены приложения российских новостных агентств RT и Sputnik.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуСанкции