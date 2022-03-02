Найбільший виробник ПЗ Oracle припинив операції в Росії

Oracle міністр, зокрема, закликав припинити ведення бізнесу з Росією.

"Більше санкцій - швидше відновлення миру в Україні. Я звернувся до SAP і Oracle за підтримкою!",- написав у Twitter Федоров.

SAP міністр закликав припинити надання РФ сервісів і послуг.

"Від імені 150 тисяч співробітників Oracle по всьому світу і на підтримку уряду України і народу України корпорація Oracle вже призупинила всі операції в Російській Федерації", - відповіли В Oracle.