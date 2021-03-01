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Крупнейший поставщик электроэнергии Техаса обанкротился из-за ледяного шторма

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 14:44
Крупнейший поставщик электроэнергии Техаса обанкротился из-за ледяного шторма Фото: Техас (americanbanker.com)
Автор: Александр Белоус

Крупнейший и старейший электроэнергетический кооператив Техаса подал заявление о защите от банкротства в федеральный суд Хьюстона. Он сослался на оспариваемый счет на 1,8 млрд долларов от оператора сети штата.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Brazos Electric Power Cooperative Inc - один из десятков поставщиков электроэнергии, которым в прошлом месяце пришлось столкнуться с огромными расходами в связи с резким похолоданием. По словам руководителей, последствия аварии угрожают коммунальным предприятиям и специалистам по электроснабжению, которым предъявлены обвинения в связи с отключением электроэнергии на миллиарды долларов.

В середине февраля из-за необычно низких температур вышла из строя почти половина электростанций штата, в результате чего 4,3 миллиона человек остались без тепла и света на несколько дней, а водопроводные трубы лопнули, что нанесло урон домам и предприятиям.

Brazos Electric и другие компании, которые взяли на себя обязательство обеспечивать электросеть, были обязаны покупать электроэнергию по высоким ставкам.

Напомним, на американский штат Техас обрушилась снежная буря и похолодание. В результате этого более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии.

Президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Эта мера поможет направить масштабное федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды.

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