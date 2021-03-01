Крупнейший поставщик электроэнергии Техаса обанкротился из-за ледяного шторма

Крупнейший и старейший электроэнергетический кооператив Техаса подал заявление о защите от банкротства в федеральный суд Хьюстона. Он сослался на оспариваемый счет на 1,8 млрд долларов от оператора сети штата.

Brazos Electric Power Cooperative Inc - один из десятков поставщиков электроэнергии, которым в прошлом месяце пришлось столкнуться с огромными расходами в связи с резким похолоданием. По словам руководителей, последствия аварии угрожают коммунальным предприятиям и специалистам по электроснабжению, которым предъявлены обвинения в связи с отключением электроэнергии на миллиарды долларов.

В середине февраля из-за необычно низких температур вышла из строя почти половина электростанций штата, в результате чего 4,3 миллиона человек остались без тепла и света на несколько дней, а водопроводные трубы лопнули, что нанесло урон домам и предприятиям.

Brazos Electric и другие компании, которые взяли на себя обязательство обеспечивать электросеть, были обязаны покупать электроэнергию по высоким ставкам.