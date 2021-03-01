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Найбільший постачальник електроенергії Техасу збанкрутував через крижаний шторм

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 14:44
Найбільший постачальник електроенергії Техасу збанкрутував через крижаний шторм Фото: Техас (americanbanker.com)
Автор: Олександр Білоус

Найбільший і найстаріший електроенергетичний кооператив Техасу подав заяву про захист від банкрутства у федеральний суд Х'юстону. Він послався на оспорюваний рахунок на 1,8 млрд доларів від оператора мережі штату.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Brazos Electric Power Cooperative Inc - один з десятків постачальників електроенергії, яким у минулому місяці довелося зіткнутися з величезними витратами у зв'язку з різким похолоданням. За словами керівників, наслідки аварії загрожують комунальним підприємствам і фахівцям з електропостачання, яким пред'явлені звинувачення у зв'язку з відключенням електроенергії на мільярди доларів.

У середині лютого через незвично низькі температури вийшла з ладу майже половина електростанцій штату, в результаті чого 4,3 мільйона людей залишилися без тепла і світла на кілька днів, а водопровідні труби лопнули, що завдало шкоди будинкам і підприємствам.

Brazos Electric та інші компанії, які взяли на себе зобов'язання забезпечувати електромережу, були зобов'язані купувати електроенергію за високими ставками.

Нагадаємо, на американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.

Президент США Джо Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха. Ця міра допоможе направити масштабне федеральне фінансування на ліквідацію наслідків негоди.

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