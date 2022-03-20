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Крупнейший в мире производитель насосного оборудования приостанавливает деятельность в РФ

Компания Grundfos останавливает деятельность в России (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Датская компания Grundfos временно прекращает производство на территории России. Крупнейший в мире производитель насосного оборудования больше не будет принимать заказы из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксминистра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

Отмечается, что у Grundfos есть производственные мощности в России.

"В прошлом году насосы Grundfos были обнаружены в Крыму в обход санкций, что вызвало скандал (тогда там также нашли оборудование Siemens). Мы планировали митинг у офиса Grundfos в Дании, однако с нами связался сотрудник компании и поделился официальным письмом Grundfos, что те отправили своим партнерам в России и Беларуси. Мне разрешили опубликовать это письмо", – написал Дубилет.

В письме говорится, что компания решила приостановить деятельность в РФ и Беларуси. Поэтому Grundfos приостановит производство продукции на заводе в РФ и работу офисов продаж в России и Беларуси.

Фирма возобновит их деятельность,"как только позволит ситуация".

Кроме того, компания аннулировала текущие заказы на поставку в РФ и Беларусь и пожертвовала Украине 2 млн евро.

Ранее мы сообщали, что международная нефтесервисная компания Baker Hughes останавливает инвестиции в России.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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