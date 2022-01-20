Крупнейший лоукостер Европы прогнозирует рост цен на авиабилеты

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair ожидает, что следующим летом количество доступных мест для ближнемагистральных рейсов в Европе сократится на 10-15%. Это приведет к росту средних тарифов в этом секторе по сравнению с допандемическим уровнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

"С макроэкономической точки зрения в Европе меньше мест, поэтому в целом тарифы будут выше. Так и должно быть", - сказал Эдди Уилсон, исполнительный директор Ryanair.

Он отказался комментировать, ожидает ли он, что средние тарифы Ryanair будут выше, сославшись на ограничения отчетности в преддверии финансовых результатов компании за третий квартал 31 января.