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Крупнейший лоукостер Европы прогнозирует рост цен на авиабилеты

Автор: Александр Белоус

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair ожидает, что следующим летом количество доступных мест для ближнемагистральных рейсов в Европе сократится на 10-15%. Это приведет к росту средних тарифов в этом секторе по сравнению с допандемическим уровнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"С макроэкономической точки зрения в Европе меньше мест, поэтому в целом тарифы будут выше. Так и должно быть", - сказал Эдди Уилсон, исполнительный директор Ryanair.

Он отказался комментировать, ожидает ли он, что средние тарифы Ryanair будут выше, сославшись на ограничения отчетности в преддверии финансовых результатов компании за третий квартал 31 января.

Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair объявила о запуске шести новых рейсов из аэропорта Львова. С конца марта самолеты начнут летать в Барселону, Брюссель, Гданьск, Нюрнберг, Стокгольм и Загреб.

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