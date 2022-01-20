ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Крупнейший лоукостер Европы прогнозирует рост цен на авиабилеты

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 13:29
Крупнейший лоукостер Европы прогнозирует рост цен на авиабилеты Фото: Ryanair прогнозирует рост цен на авиабилеты (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair ожидает, что следующим летом количество доступных мест для ближнемагистральных рейсов в Европе сократится на 10-15%. Это приведет к росту средних тарифов в этом секторе по сравнению с допандемическим уровнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"С макроэкономической точки зрения в Европе меньше мест, поэтому в целом тарифы будут выше. Так и должно быть", - сказал Эдди Уилсон, исполнительный директор Ryanair.

Он отказался комментировать, ожидает ли он, что средние тарифы Ryanair будут выше, сославшись на ограничения отчетности в преддверии финансовых результатов компании за третий квартал 31 января.

Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair объявила о запуске шести новых рейсов из аэропорта Львова. С конца марта самолеты начнут летать в Барселону, Брюссель, Гданьск, Нюрнберг, Стокгольм и Загреб.

Читайте РБК-Украина в Google News
авиабилеты Авиация Украины
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом