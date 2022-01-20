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Найбільший лоукостер Європи прогнозує зростання цін на авіаквитки

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Четвер 20 січня 2022 13:29
Найбільший лоукостер Європи прогнозує зростання цін на авіаквитки Фото: Ryanair прогнозує зростання цін на авіаквитки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair очікує, що наступного літа кількість доступних місць для близькомагістральних рейсів в Європі скоротиться на 10-15%. Це призведе до зростання середніх тарифів у цьому секторі порівняно з допандемічним рівнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"З макроекономічної точки зору в Європі менше місць, тому в цілому тарифи будуть вище. Так і повинно бути", - сказав Едді Вілсон, виконавчий директор Ryanair.

Він відмовився коментувати, чи очікує він, що середні тарифи Ryanair будуть вище, пославшись на обмеження звітності напередодні фінансових результатів компанії за третій квартал 31 січня.

Нагадавши, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск шести нових рейсів з аеропорту Львова. З кінця березня літаки почнуть літати в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм і Загреб.

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