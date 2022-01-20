Найбільший лоукостер Європи прогнозує зростання цін на авіаквитки

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair очікує, що наступного літа кількість доступних місць для близькомагістральних рейсів в Європі скоротиться на 10-15%. Це призведе до зростання середніх тарифів у цьому секторі порівняно з допандемічним рівнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

"З макроекономічної точки зору в Європі менше місць, тому в цілому тарифи будуть вище. Так і повинно бути", - сказав Едді Вілсон, виконавчий директор Ryanair.

Він відмовився коментувати, чи очікує він, що середні тарифи Ryanair будуть вище, пославшись на обмеження звітності напередодні фінансових результатів компанії за третій квартал 31 січня.