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Крупнейший импортер российского газа в Германии отказался от оплаты в рублях

Фото: Uniper отказался от оплаты в рублях (energyconnects.com)
Автор: Артур Родивилов

Крупнейший немецкий энергоконцерн Uniper заявил, что откажется оплачивать российский газ в евро. Компания продолжит консультации на этот счет с правительством Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Представитель компании не уточнил, когда ей нужно совершать очередной платеж.

"Uniper ведет переговоры со своим партнером по контракту о конкретных условиях оплаты, а также тесно консультируется с правительством Германии", - рассказал представитель компании.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, ссылаясь на главу правления Uniper Клауса-Дитера Маубаха, что компания не исключает использования схемы, при которой платежи за газ будут осуществляться в евро, а затем конвертироваться в рубли через "Газпромбанк".

Напомним, Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из России.

Ранее ФРГ поддержала поэтапное эмбарго на российскую нефть. Однако в Берлине по-прежнему заявляют, что не готовы отказаться от газа из России.

Крупнейшая экономика Европы в настоящее время почти на треть своих поставок полагается на трубопроводный российский газ. Берлин заявил, что планирует до лета 2024 года покончить с зависимостью от российского газа.

Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказал от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).

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