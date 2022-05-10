Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ
Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из Российской Федерации. Подготовку плана возглавляет Министерство экономики ФРГ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Германии опасаются, что РФ может приостановить поставки газа в одностороннем порядке.
Согласно неназванным должностным лицам, план кризисный предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для дальнейшей поддержки энергетических предприятий и осуществление контроля над критически важными компаниями.
По словам источников, Берлин также может в соответствии с планом приобретать доли в этих фирмах.
Как считают должностные лица, ФРГ приближается к своему пределу санкционных мер против РФ, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад в стране.
Отметим, Германия поддержала поэтапное эмбарго на российскую нефть. Однако в Берлине по-прежнему заявляют, что не готовы отказаться от газа из России.
Крупнейшая экономика Европы в настоящее время почти на треть своих поставок полагается на трубопроводный российский газ. Берлин заявил, что планирует до лета 2024 года покончить с зависимостью от российского газа.
Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказал от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).
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