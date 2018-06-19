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Верховный суд окончательно оштрафовал "Тедис Украина" на 431 млн гривен

НовостиОбщество    19.06.2018 - 17:50
Фото: Верховный суд Украины (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Фото: Верховный суд Украины (Андрей Коваль, РБК-Украина)

ООО "Тедис Украина" занимало монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет

Верховный суд (ВСУ) при участии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) постановил окончательное решение по делу о злоупотреблении ООО "Тедис Украина" монопольным положением на рынке дистрибуции сигарет и наложении штрафа на сумму 431 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Верховный Суд 19 июня 2018 года оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций и Антимонопольного комитета Украины в части нарушений ООО "Тедис Украина" антимонопольного законодательства и наложении 431 млн гривен штрафа, который подлежит уплате в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины решением от 16 января 2016 года "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа" признал, что ООО "Тедис Украина" занимало монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет и совершило нарушение, предусмотренное ст. 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", а именно устанавливало такие цены, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Отмечается, что на "Тедис украина" наложен штраф в размере 431 млн гривен, который подлежит уплате в государственный бюджет.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд подтвердил штраф "Тедис Украина" на 431 млн гривен.

 

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Теги публикации: Верховный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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