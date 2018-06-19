Верховный суд окончательно оштрафовал "Тедис Украина" на 431 млн гривен

ООО "Тедис Украина" занимало монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет

Верховный суд (ВСУ) при участии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) постановил окончательное решение по делу о злоупотреблении ООО "Тедис Украина" монопольным положением на рынке дистрибуции сигарет и наложении штрафа на сумму 431 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Верховный Суд 19 июня 2018 года оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций и Антимонопольного комитета Украины в части нарушений ООО "Тедис Украина" антимонопольного законодательства и наложении 431 млн гривен штрафа, который подлежит уплате в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины решением от 16 января 2016 года "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа" признал, что ООО "Тедис Украина" занимало монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет и совершило нарушение, предусмотренное ст. 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", а именно устанавливало такие цены, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Отмечается, что на "Тедис украина" наложен штраф в размере 431 млн гривен, который подлежит уплате в государственный бюджет.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд подтвердил штраф "Тедис Украина" на 431 млн гривен.