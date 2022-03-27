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Крупнейшие японские банки приостановят операции со Сбербанком РФ

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 02:31
Крупнейшие японские банки приостановят операции со Сбербанком РФ Ойис MUFG Bank (Фото: japantimes.co.jp)
Автор: Константин Широкун

Три крупнейших банка Японии прекратят долларовые операции и денежные переводы со Сбербанком РФ. Запрет на финансовые операции должен заработать с понедельника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp проводят долларовые расчеты со Сбербанком через США. По словам источников, нарушение их долларовых операций с российским банком, вероятно, заставит японские компании, ведущие бизнес в России, искать альтернативные способы расчетов. Соединенные Штаты добавили Сбербанк в свой санкционный список в феврале.

Сбербанк не входит в число российских банков, исключенных ранее в этом месяце из ключевой международной платежной сети SWIFT. Многие японские компании, работающие в России, используют Сбербанк для расчетов. Три японских банка уже прекратили операции с другими крупными российскими банками.

По словам источников, MUFG Bank, основное банковское подразделение Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, также воздержится от отправки денег в Сбербанк в других иностранных валютах.

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