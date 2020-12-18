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Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ составил рейтинг стран

Киев, Пятница 18 декабря 2020 16:54
Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ составил рейтинг стран
Фото: доллары, евро, гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кипр возглавил рейтинг кредиторов Украины

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 сентября 2020 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце III квартала 2020 года составляет 20 762 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр - 21 785 млн долларов. Далее идут:

  • Великобритания - 5 966 млн долларов,
  • Нидерланды - 2 449 млн долларов,
  • Люксембург - 1 564 млн долларов,
  • Германия - 1 481 млн долларов,
  • Британские Виргинские Острова - 1 414 млн долларов,
  • США - 1 256 млн долларов,
  • Российская Федерация - 1 107 млн долларов.

Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 30.09.2020

Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ составил рейтинг стран

Напомним, по состоянию на конец III квартала 2020 года, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 15,494 млрд долларов. На втором месте - Нидерланды (10,261 млрд долларов), на третьем - Швейцария (3,083 млрд долларов).

Как сообщало РБК-Украина, в течение III квартала 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на 0,2 млрд долларов до 122,8 млрд долларов. Относительно ВВП долг увеличился до 81,0% с 78,61% на конец II квартала.

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