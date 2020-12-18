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Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 16:54
Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн
Фото: долари, євро, гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кіпр очолив рейтинг кредиторів України

Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств станом на 30 вересня 2020 року. На першому місці серед кредиторів традиційно перебуває Кіпр.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними НБУ, загальний обсяг боргу приватного сектору наприкінці III кварталу 2020 року становить 20 762 млн доларів (без єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію уряду).

У географічному розрізі найбільша частка боргу припадає на Кіпр - 21 785 млн доларів. Далі йдуть:

  • Велика Британія - 5 966 млн доларів,
  • Нідерланди - 2 449 млн доларів,
  • Люксембург - 1 564 млн доларів,
  • Німеччина - 1 481 млн доларів,
  • Британські Віргінські Острови - 1 414 млн доларів,
  • США - 1 256 млн доларів,
  • Російська Федерація - 1 107 млн доларів.

Географічна структура зовнішньої заборгованості за кредитами приватного сектору станом на 30.09.2020

Найбільші кредитори України: НБУ склав рейтинг країн

Нагадаємо, станом на кінець III кварталу 2020 року, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 15,494 млрд доларів. На другому місці - Нідерланди (10,261 млрд доларів), на третьому - Швейцарія (3,083 млрд доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, протягом ІІІ кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на 0,2 млрд доларів до 122,8 млрд доларів. Відносно ВВП борг збільшився до 81,0% з 78,61% на кінець ІI кварталу.

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