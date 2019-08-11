Крупнейшие банки Мексики сообщили о сбоях в обработке безналичных платежей

Фото: банк Santander (Santander)

Некоторые магазины также сообщили, что принимают только наличку

Несколько крупнейших банков Мексики сообщили о проблеме с обработкой безналичных платежей по дебетовым и кредитным картам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так банки Banorte, HSBC и Santander сообщили в своих аккаунтах в Twitter, что проблема идет со стороны компании, которая занималась обработкой карточных платежей, и что они работают над поиском решения.

В то же время некоторые магазины в столице - Мехико - сообщили клиентам, что они будут принимать только наличные платежи.

Министерство финансов Мексики не сразу дало комментарии по этой теме. Однако уже стало известно, что проблемы происходит из-за того, что администрация президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора продвигает использование карт вместо наличных в попытке пресечь незаконную наличность и увеличить финансовую доступность.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Мексики по Северной Америке Хесус Сеад анонсировал экономический кризис в стране в случае введения со стороны США дополнительных тарифов на товары из Мексики. Президент США Дональд Трам, который намеревался ввести такие санкции из-за наплыва мигрантов из Мексики, отложил повышение пошлин.