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Крупнейшие американские инвестиционные банки прекратили операции с госдолгом России

Инвестиционные банки перестали обслуживать госдолг РФ (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили обслуживать государственный долг России. Проводить операции с ним финансовым учреждениям запретило министерство финансов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ранее упомянутые банки активно вели деятельность по торговле российским долгом, но после вторжения РФ в Украину спрос на операции существенно снизился. После постановления Минфина США банки полностью остановили все операции.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов США не продлило действие генеральной лицензии, которая временно позволяла Российской Федерации в условиях санкций проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГосдолг