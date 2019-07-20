На крупнейшем в Ливии месторождении приостановили добычу нефти

На крупнейшем в Ливии месторождении Шарара на юго-западе страны приостановили добычу нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook Национальной нефтяной корпорации (NOC).

На месторождении добывается 290 тыс. барр./сутки. NOC отмечает, что производственный процесс временно приостановлен и сотрудники расследуют "возможное закрытие клапана или клапанов" в районе месторождения Хамада. Ситуация не затронула работу на месторождении Эль-Филь.

Напомним, в апреле 2019 года в Ливии группа неизвестных боевиков организовала вооруженное нападение на центральную станцию крупнейшего нефтяного месторождения Аш-Шарара.

Єтот район месторождения на юге Ливии перешел под контроль сторонников маршала Халифы Хафтара в феврале 2019 года.

По предварительным данным, в результате нападения пострадавших нет, инфраструктуре не нанесен ущерб. Это первое вооруженное нападение на указанное нефтяное месторождение.