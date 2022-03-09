Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group уходит из РФ
Universal Music закрывает все офисы в РФ и прекращает операционную деятельность. На российском рынке компания имела крупнейшую долю рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group сообщила, что приостанавливает свою деятельность в России и закрывает свои офисы.
"Мы призываем положить конец насилию в Украине. Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии и поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона", - заявили в компании.
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