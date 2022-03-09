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Найбільша в світі звукозаписна компанія Universal Music Group йде з РФ

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Середа 09 березня 2022 01:13
Найбільша в світі звукозаписна компанія Universal Music Group йде з РФ Логотип Universal Music (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Universal Music закриває всі офіси в РФ і припиняє операційну діяльність. На російському ринку компанія мала найбільшу частку ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Найбільша у світі звукозаписна компанія Universal Music Group повідомила, що призупиняє свою діяльність в Росії та закриває свої офіси.

"Ми закликаємо покласти край насильству в Україні. Ми підтримуємо міжнародні санкції та разом з нашими співробітниками й артистами, які працюють в США, Великобританії, Польщі, Словаччині, Німеччині, Чехії та Угорщині та підтримуємо зусилля з надання гуманітарної допомоги біженцям з регіону", - заявили в компанії.

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