Найбільша в світі звукозаписна компанія Universal Music Group йде з РФ

Universal Music закриває всі офіси в РФ і припиняє операційну діяльність. На російському ринку компанія мала найбільшу частку ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Найбільша у світі звукозаписна компанія Universal Music Group повідомила, що призупиняє свою діяльність в Росії та закриває свої офіси.

"Ми закликаємо покласти край насильству в Україні. Ми підтримуємо міжнародні санкції та разом з нашими співробітниками й артистами, які працюють в США, Великобританії, Польщі, Словаччині, Німеччині, Чехії та Угорщині та підтримуємо зусилля з надання гуманітарної допомоги біженцям з регіону", - заявили в компанії.