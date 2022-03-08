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Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks прекращает работу в России

Автор: Константин Широкун

Starbucks приостанавливает свою деятельность в России. Компания также прекратит поставки своей продукции в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Американская Starbucks Corp. приостанавливает бизнес в России. Кроме функционирования кофеен, компания прекратит поставки в страну своей продукции.

"Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня приняли решение приостановить деловую активность в РФ, включая отгрузки всей продукции Starbucks. Наш лицензионный партнер согласился приостановить работу кофеен и оказать поддержку почти 2 тысячам сотрудников", - говорится в заявлении CEO Starbucks Кевина Джонсона. По состоянию на начало 2022 года в российскую сеть Starbucks входило 130 кофеен.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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