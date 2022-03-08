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Найбільша у світі мережа кав'ярень Starbucks припиняє роботу в Росії

Автор: Константин Широкун

Starbucks зупиняє свою діяльність у Росії. Компанія також припинить постачання своєї продукції РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Американська Starbucks Corp. зупиняє бізнес у Росії. Крім функціонування кав'ярень, компанія припинить постачання країни своєї продукції.

"Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій і сьогодні прийняли рішення призупинити ділову активність у РФ, включаючи відвантаження всієї продукції Starbucks. Наш ліцензійний партнер погодився призупинити роботу кав'ярень та надати підтримку майже 2 тисячам співробітників", - йдеться у заяві CEO Starbucks Кевіна Джонсона. Станом на початок 2022 року до російської мережі Starbucks входило 130 кав'ярень.

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