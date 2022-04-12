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Крупнейшая индийская компания отказалась от покупки российской нефти, - Reuters

Фото: Индия отказалась о закупки российской нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индийская нефтяная корпорация (IOC) исключила из своего последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals. Ранее эта компания покупала большие объемы российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники сообщили, что ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания сообщила участникам рынка, что сырая нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в список сортов по его последнему тендеру, который закрывается во вторник.

Президент США Джо Байден поздно вечером в понедельник заявил премьер-министру Индии Нарендрой Моди, что покупка большего количества нефти у России не отвечает интересам Индии и может помешать реакции США на войну России против Украины.

На этой неделе IOC проводит два тендера для отгрузки в мае-июне.

В ходе предыдущих тендеров IOC закупила 6 млн баррелей российской нефти Urals для загрузки в мае

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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