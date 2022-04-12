Крупнейшая индийская компания отказалась от покупки российской нефти, - Reuters

Источники сообщили, что ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания сообщила участникам рынка, что сырая нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в список сортов по его последнему тендеру, который закрывается во вторник.

Президент США Джо Байден поздно вечером в понедельник заявил премьер-министру Индии Нарендрой Моди, что покупка большего количества нефти у России не отвечает интересам Индии и может помешать реакции США на войну России против Украины.

На этой неделе IOC проводит два тендера для отгрузки в мае-июне.

В ходе предыдущих тендеров IOC закупила 6 млн баррелей российской нефти Urals для загрузки в мае