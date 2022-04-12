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Найбільша індійська компанія відмовилася від покупки російської нафти, - Reuters

Фото: Індія відмовилася про закупівлю російської нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індійська нафтова корпорація (IOC) виключила зі свого останнього тендеру кілька сортів нафти з високим вмістом сірки, в тому числі російську Urals. Раніше ця компанія купувала великі обсяги російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела повідомили, що провідна Індійська нафтопереробна компанія повідомила учасникам ринку, що сира нафта Das, Eugene Island, Thunder Horse і Urals більше не входить в список сортів за його останнім тендером, який закривається у вівторок.

Президент США Джо Байден пізно ввечері в понеділок заявив прем'єр-міністру Індії Нарендрой Моді, що покупка більшої кількості нафти у Росії не відповідає інтересам Індії і може перешкодити реакції США на війну Росії проти України.

На цьому тижні IOC проводить два тендери для відвантаження в травні-червні.

В ході попередніх тендерів IOC закупила 6 млн барелів російської нафти Urals для завантаження в травні

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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