Крупнейшая индийская компания отказалась от покупки российской нефти, - Reuters
Индийская нефтяная корпорация (IOC) исключила из своего последнего тендера несколько сортов нефти с высоким содержанием серы, в том числе российскую Urals. Ранее эта компания покупала большие объемы российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники сообщили, что ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания сообщила участникам рынка, что сырая нефть Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в список сортов по его последнему тендеру, который закрывается во вторник.
Президент США Джо Байден поздно вечером в понедельник заявил премьер-министру Индии Нарендрой Моди, что покупка большего количества нефти у России не отвечает интересам Индии и может помешать реакции США на войну России против Украины.
На этой неделе IOC проводит два тендера для отгрузки в мае-июне.
В ходе предыдущих тендеров IOC закупила 6 млн баррелей российской нефти Urals для загрузки в мае
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