Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT заключила партнерское соглашение с Netflix

Как отмечается, впоследствии подписчики Netflix из Европы смогут рассчитаться за просмотр любимых фильмов и сериалов с помощью криптовалюты. Соответствующую техническую возможность согласно соглашению обеспечивают специалисты криптобиржи WhiteBIT.

Кроме того, новые партнеры планировали двустороннюю образовательную и маркетинговую активность. Предстоящие совместные мероприятия будут способствовать осведомленности ценителей Netflix о блокчейне и использовании цифровых активов в их повседневной жизни.

Соглашение между WhiteBIT и Netflix будет действовать по меньшей мере два с половиной года - до мая 2025 года.

"Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает работать и одерживает победы на экономическом фронте. Мы - фанаты блокчейна и стремимся донести это увлечение по всем уголкам мира. Именно поэтому криптобиржа WhiteBIT договорилась о долгосрочном партнерстве с медийным провайдером Netflix, имя которого уже стало культовым для мировой зрительской аудитории. Мы уверены, что впоследствии любовь подписчиков Netflix к кинематографическим шедеврам будет идти бок о бок с желанием узнать больше о блокчейне и воспользоваться преимуществами и свободой, которые предоставляет эта современная технология", - заявил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Напомним, WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.

Netflix, Inc. - американский провайдер медийных услуг и продюсерской компании со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. По состоянию на 30 июня 2022 года в Netflix насчитывалось 220,7 млн подписчиков в мире. Сервис доступен по всему миру, кроме тоталитарного материкового Китая, Сирии, Северной Кореи и России.