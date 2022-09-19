UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT заключила партнерское соглашение с Netflix

Фото: крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT заключила партнерское соглашение с Netflix (flickr.com)
Автор: Юлия Бойко

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT объявила о подписании соглашения о партнерстве с глобальным стриминговым сервисом Netflix на территории Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается, впоследствии подписчики Netflix из Европы смогут рассчитаться за просмотр любимых фильмов и сериалов с помощью криптовалюты. Соответствующую техническую возможность согласно соглашению обеспечивают специалисты криптобиржи WhiteBIT.

Кроме того, новые партнеры планировали двустороннюю образовательную и маркетинговую активность. Предстоящие совместные мероприятия будут способствовать осведомленности ценителей Netflix о блокчейне и использовании цифровых активов в их повседневной жизни.

Соглашение между WhiteBIT и Netflix будет действовать по меньшей мере два с половиной года - до мая 2025 года.

"Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает работать и одерживает победы на экономическом фронте. Мы - фанаты блокчейна и стремимся донести это увлечение по всем уголкам мира. Именно поэтому криптобиржа WhiteBIT договорилась о долгосрочном партнерстве с медийным провайдером Netflix, имя которого уже стало культовым для мировой зрительской аудитории. Мы уверены, что впоследствии любовь подписчиков Netflix к кинематографическим шедеврам будет идти бок о бок с желанием узнать больше о блокчейне и воспользоваться преимуществами и свободой, которые предоставляет эта современная технология", - заявил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Напомним, WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.

Netflix, Inc. - американский провайдер медийных услуг и продюсерской компании со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. По состоянию на 30 июня 2022 года в Netflix насчитывалось 220,7 млн подписчиков в мире. Сервис доступен по всему миру, кроме тоталитарного материкового Китая, Сирии, Северной Кореи и России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Netflixкриптоиндустрия