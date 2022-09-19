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Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT уклала партнерську угоду з Netflix

Фото: найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT уклала партнерську угоду з Netflix (flickr.com)
Автор: Юлія Бойко

Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT оголосила про підписання угоди про партнерство з глобальним стрімінговим сервісом Netflix на території Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається, згодом передплатники Netflix з Європи зможуть розрахуватися за перегляд найулюбленіших фільмів та серіалів за допомогою криптовалюти. Відповідну технічну можливість, згідно з угодою, забезпечують фахівці криптобіржі WhiteBIT.

Крім того, нові партнери запланували двосторонню освітню та маркетингову активність. Майбутні спільні заходи сприятимуть обізнаності поціновувачів Netflix щодо блокчейну та використання цифрових активів у їхньому повсякденному житті.

Угода між WhiteBIT та Netflix діятиме щонайменше два з половиною роки - до травня 2025.

"Попри війну, український бізнес продовжує працювати та здобуває перемоги на економічному фронті. Ми - фанати блокчейну і прагнемо донести це захоплення по всіх куточках світу. Саме тому криптобіржа WhiteBIT домовилася про довгострокове партнерство з медійним провайдером Netflix, ім'я якого вже стало культовим для глобальної глядацької аудиторії. Ми впевнені, що згодом любов передплатників Netflix до кінематографічних шедеврів йтиме пліч-о-пліч із бажанням дізнатися більше про блокчейн і скористатися перевагами та свободою, які надає ця сучасна технологія", - заявив СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Нагадаємо, WhiteBIT - найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.

Netflix, Inc. - американський провайдер медійних послуг та продюсерська компанія зі штаб-квартирою в Лос-Гатос, Каліфорнія. Станом на 30 червня 2022 року в Netflix налічувалося 220,7 млн передплатників у світі. Сервіс доступний по всьому світу, крім тоталітарного материкового Китаю, Сирії, Північної Кореї та росії.

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