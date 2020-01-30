Крупнейшая энергокомпания Германии закроет свои электростанции до 2025

Иллюстративное фото (pixabay)

Ранее правительство ФРГ приняло решение о поэтапном отказе от тепловых электростанций

Немецкая энергетическая компания Uniper, расположенная в Дюссельдорфе, намерена закрыть большинство своих электростанций до 2025 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, компания разработала план по закрытию около 1,5 гигаватт мощности, включающей три блока на заводе в Шольвене и электростанцию ​​в Вильгельмсхафене к концу 2022 года.

Затем Uniper закроет еще 1,4 гигаватт на своих площадках в Штаудингере и Хейдене к концу 2025 года.

"Мы устанавливаем Uniper решающий курс на будущее: наши действия обеспечат планирование безопасности наших сотрудников на затронутых объектах и ​​дадут нашей компании финансовую и структурную гибкость, чтобы сосредоточиться на важных, устойчивых проектах", - заявил генеральный директор компании Андреас Ширенбек.

Напомним, 29 января правительство Германии приняло решение о поэтапном отказе от тепловых электростанций на буром угле до 2038 года. Операторы электростанций и открытых шахт должны получить компенсацию в размере 4,35 млрд евро за досрочное отключение электростанций. Кроме того, власти планируют выделить до 5 млрд евро на пенсии и пособия работникам таких ТЭС и шахт.

Кроме того, в декабре 2019 года на саммите ООН по климату призвали принять более серьезные обязательства в 2020 году. Делегации длительное время не могли договориться по итоговой декларации, в результате чего конференция была продлена почти на два дня.