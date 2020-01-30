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Найбільша енергокомпанія Німеччини закриє свої електростанції до 2025

Новини » Промисловість     30.01.2020 - 14:46
Найбільша енергокомпанія Німеччини закриє свої електростанції до 2025
Ілюстративне фото (pixabay)

Раніше уряд ФРН прийняв рішення про поетапну відмову від теплових електростанцій

Німецька енергетична компанія Uniper, розташована в Дюссельдорфі, має намір закрити більшість своїх електростанцій до 2025 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, компанія розробила план з закриття близько 1,5 гігават потужності, що включає три блоки на заводі в Шольвене і електростанцію в Вильгельмсхафене до кінця 2022 року.

Потім Uniper закриє ще 1,4 гігавата на своїх майданчиках у Штаудингере і Хейдене до кінця 2025 року.

"Ми встановлюємо Uniper вирішальний курс на майбутнє: наші дії забезпечать планування безпеки наших співробітників на порушених об'єктах і дадуть нашій компанії фінансову і структурну гнучкість, щоб зосередитися на важливих, стійких проєктf[", - заявив генеральний директор компанії Андреас Ширенбек.

Нагадаємо, 29 січня уряд Німеччини прийняло рішення про поетапної відмови від теплових електростанцій на бурому вугіллі до 2038 року. Оператори електростанцій і відкритих шахт повинні отримати компенсацію в розмірі 4,35 млрд євро за дострокове відключення електростанцій. Крім того, влада планує виділити до 5 млрд євро на пенсії та допомоги працівникам таких ТЕС і шахт.

Крім того, в грудні 2019 року на саміті ООН з клімату закликали прийняти більш серйозні зобов'язання у 2020 році. Делегації тривалий час не могли домовитися по підсумковій декларації, в результаті чого конференція була продовжена майже на два дні.

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