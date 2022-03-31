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Крупная танкерная компания Euronav отказалась перевозить российскую нефть

Новина українською →
Антверпен, Четверг 31 марта 2022 10:27
Крупная танкерная компания Euronav отказалась перевозить российскую нефть Фото: танкерная компания отказалась перевозить российскую нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Euronav приостановила операции с российскими клиентами. Нефтяная танкерная компания заявила, что на этот бизнес приходится менее 5% ее оборота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Базирующаяся в Антверпене группа, которая предоставляет услуги по отгрузке и хранению сырой нефти, присоединяется к растущим рядам западных компаний, сокращающих связи с Россией после ее вторжения в Украину.

Компания также заявила, что на нее могут негативно повлиять торговые тарифы и эмбарго в свете вторжения России в Украину.

В настоящее время флот Euronav включает 78 судов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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