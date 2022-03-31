Велика танкерна компанія Euronav відмовилася перевозити російську нафту

Euronav призупинила операції з російськими клієнтами. Нафтова танкерна компанія заявила, що на цей бізнес припадає менше 5% її обороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Група, що базується в Антверпені, яка надає послуги з відвантаження і зберігання сирої нафти, приєднується до зростаючих рядів західних компаній, що скорочують зв'язки з Росією після її вторгнення в Україну.

Компанія також заявила, що на неї можуть негативно вплинути торгові тарифи і ембарго в світлі вторгнення Росії в Україну.

В даний час флот Euronav включає 78 суден.