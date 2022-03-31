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Велика танкерна компанія Euronav відмовилася перевозити російську нафту

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Антверпен, Четвер 31 березня 2022 10:27
Велика танкерна компанія Euronav відмовилася перевозити російську нафту Фото: танкерна компанія відмовилася перевозити російську нафту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Euronav призупинила операції з російськими клієнтами. Нафтова танкерна компанія заявила, що на цей бізнес припадає менше 5% її обороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Група, що базується в Антверпені, яка надає послуги з відвантаження і зберігання сирої нафти, приєднується до зростаючих рядів західних компаній, що скорочують зв'язки з Росією після її вторгнення в Україну.

Компанія також заявила, що на неї можуть негативно вплинути торгові тарифи і ембарго в світлі вторгнення Росії в Україну.

В даний час флот Euronav включає 78 суден.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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