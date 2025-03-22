Кругові перехрестя: як не припуститись помилки водіям під час руху

Отже, якщо ви помітили, що не маєте зустрічного транспорту і всі навколо повертають тільки вправо, а позаду залишився круглий знак синього кольору зі стрілками по колу, у вас є всі підстави думати, що ви потрапили на перехрестя з круговим рухом. При тому це саме коло не обов’язково має форму кола з клумбою посередині, а може бути схожим на розширення дороги чи велику впорядковану площу, оточену по периметру дорогою.

Взагалі українські ПДР у п. 16.12 містять й інші ознаки кругового руху, зокрема, знак 1.19 "Наближення до кругового руху" встановлений за 50 – 300 метрів і розмітку 1.13, схожу на ряд невеликих трикутників при в’їзді.

Важливі правила руху по колу

– Найголовніше, що в Україні треба пам’ятати на колі – перевага за тим, хто вже рухається ним. Значить, коли ви під’їхали до перехрестя з круговим рухом, вам доведеться дати дорогу машинам, які вже їдуть по ньому;

- Поворотники при в’їзді на коло вмикати не треба;

- Поворотники при з’їзді з кола і при зміні смуги на ньому вмикати треба;

- Заїжджати на коло можна з будь-якої смуги;

- Заїхавши, відразу починайте думати про з’їзд з кола. Чим ближче ваш з’їзд, тим швидше треба займати зручний ряд;

- Якщо ваш з’їзд перший, краще відразу займати крайнє праве положення. Не забувайте вмикати покажчики повороту при зміні смуги і виїзді з перехрестя;

- Згідно ПДР з’їжджати з кільця дозволяється з усіх смуг, але фактично реалізувати це право непросто. Адже щоб з’їхати просто з крайньої лівої смуги, часто доведеться перетнути ті дві-три смуги, що справа від вас – а по них зазвичай їдуть інші машини. Тому краще наближатись до потрібного з’їзду вже у правому (першому ряду);

Як не помилитись на перехресті з рухом по колу

Насправді перехрестя подібного типу бувають дуже різними. Одна справа, коли це фактично перетин двох-трьох порожніх доріг з клумбою посередині – таку схему полюбляють в європейській глибинці. І зовсім інша справа, коли йдеться про забиті транспортом багатосмугові кільця, які зустрічаються у великих українських містах. А ще є третій варіант – великий майдан у центрі міста, зі сквером, церквою і дитячим майданчиком посередині, рух через який організовано по його периметру проти годинникової стрілки.

Тому найважливіше, що треба зробити на перехресті з рухом по колу – зрозуміти, що перед вами саме кругова схема організації руху. А в чужому місті це може бути непросто, оскільки вищезгадані знаки не завжди встановлюють згідно стандартів. Тому у незнайомому регіоні кожен перетин вулиць слід розглядати не тільки на предмет наявності транспорту, а й з точки зору схеми руху на ньому.

При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху і Закон України Про дорожній рух.