Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину

Стягивание российских войск к восточной границе Украины и в оккупированный Крым началось в середине марте. К 20 апреля их количество составило около 103 тысяч человек. Генштаб прогнозирует, что группировка противника увеличится в ближайшее время еще на 7 тысяч солдат.

Власти РФ объясняют свои маневры около украинских границ проведением плановых учений после зимы. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, эти мероприятия продлятся до начала мая. Он также связал действия своих войск с действиями НАТО около российских рубежей.

Параллельно кремлевские политики обвиняют украинские власти в подготовке боевых операций для деоккупации Донбасса и Крыма. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак это отрицает.

Украинская разведка рассматривает три сценария дальнейших шагов страны-агрессора. Согласно одному из них, действия РФ – это "демонстрация силы", и они скоро закончатся. Но есть вероятность, что противник пойдет в наступление для запуска днепровской воды в Крым, а также попробует провести локальные боевые операции на Донбассе.

Проблема в том, что Украина вынуждена фактически держать "круговую оборону". Силовикам необходимо обращать пристальное внимание не только на потенциально опасные восточный и южный фронт, но и на север, где Беларусь Александра Лукашенко пытается все теснее интегрироваться с РФ, и на юго-запад, где все еще остается контингент "россиян-миротворцев" в Приднестровье.

Спокойные направления

На северных рубежах страны пограничники переведены на усиленный вариант несения службы, сообщили РБК-Украина в Государственной пограничной службе. Это означает, что количество нарядов увеличили, а также максимально активизировали подразделения для отслеживания ситуации в приграничных районах.

"Вообще этому направлению уделяется существенное внимание. Учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией, особенно в контексте упоминания внешней границы Союзного государства Беларуси и РФ", – объяснил изданию спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, ситуация на границе остается спокойной. Пограничная служба работает на этом направлении совместно с подразделениями Вооруженных сил. Постоянно отслеживается ситуация с общими военными учениями, которые происходят на белорусской территории, а также процессы военно-технического сотрудничества с РФ.

"На данный момент непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось", – сообщил спикер ведомства.

Украинские военные на танке с оружием в руках (Фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Не видит пока что угрозы со стороны Беларуси и Командующий Объединенных сил Сергей Наев. По его словам, там есть российские войска, но их накопление не происходит.

Военный эксперт, бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов объяснил РБК-Украина, что общая численность дислоцированных в Беларуси российских военных достигает максимум 10 тысяч человек. Плюс напротив Черниговской области на белорусской базе размещена авиационно-ударная группа россиян.

Впрочем, ее применение против Украины маловероятно, считает эксперт. В первую очередь из-за того, что украинское небо "активно используется" авиацией стран НАТО. Без сухопутной поддержки продвижение войск противника с севера фактически невозможно, уверен он.

"Если они применят авиацию и ракетные войска, то нам придется туго: мы понесем довольно сильные потери в инфраструктуре и в военном плане. Но даже в этом случае вход сухопутной группировки будет иметь огромные проблемы. Дело в том, что белорусское полесье непроходимое для войск, это болото и лес", – сказал Жданов.

На Приднестровском направлении, по его мнению, также не стоит ожидать угрозы военного нападения. Размер российской группировки там не превышает 3 тысяч человек, и она не подготовлена для боевых операций. Но, отметил эксперт, возможна заброска диверсантов с этой территории в Одесскую область. Именно для противодействия таким рисками в южных областях начались учения Службы безопасности Украины.

Согласен с мнением эксперта и генерал Наев. Он отметил, что на территории Приднестровья не зафиксирована подготовка или накопление войск противника.

Угроза с юга

Совсем иная ситуация складывается на южных рубежах Украины. Именно на территории оккупированного Крыма и в Азово-Черноморском регионе формируется ударная группировка противника. Россия перебросила в этот регион самые боеспособные свои части, имеющие опыт боевых действий на Донбассе. Такие, например, как дивизия воздушно-десантных войск из Пскова.

Кроме того, в Черное море переброшены около 20 военных кораблей и более 50 российских истребителей. Они активно проводят учения в акватории, в том числе по применению ракетного оружия.

Генерал Наев говорит, что на этом направлении возможна угроза высадки десанта на украинское побережье. Потому там подготовлены минные заграждения, а также усилена противовоздушная оборона. Командующий ОС отметил, что в контексте работы ПВО принят ряд решений, которые могут оказаться "крайне неожиданными" для противника. Впрочем, что конкретно имеется в виду, он не уточнил.

Военные действия на Донбассе (Фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Бывший заместитель командующего Военно-морских сил, адмирал Игорь Кабаненко считает, что кроме стандартных мер обороны на этом направлении следует задействовать и нетрадиционные, ассиметричные меры. Одна из таких, по его мнению, это активная подготовка отрядов территориальной обороны.

Бывший морской пехотинец, руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут уверен, что активное скопление войск РФ в Черноморском регионе это тоже "демонстрация силы". Но проблема в том, что ударная группировка войск сформирована таким образом, что способна и на наступательные действия.

Кроме того, на этом направлении у Украины нет противокорабельных ракетных комплексов. Единственный образец комплекса "Нептун" в марте поставлен на вооружение ВМС, но без боевых ракет и используется исключительно для обучения военных. Заступить на боевое дежурство новейшее украинское оружие сможет не раньше 2022 года, прогнозирует Чмут.

До этой поры, отметил он, украинский берег от противника будут защищать морские пехотинцы, минные заграждения, артиллерийские дивизионы и боевая авиация. "Какая сейчас вероятность высадки российского десанта на украинское побережье? 50 на 50. Такая же, как и встретить на улице динозавра", – резюмировал военный эксперт в разговоре с РБК-Украина.

Опасный восток

Самое вероятное направление для наступления противника – это оккупированный Донбасс. Там уже давно сформированы два армейских корпуса боевиков, полностью подконтрольные командованию российской армии.

В соседних с восточной Украиной областях – Воронежской, Курской, Ростовской и Белгородской – также развернуты наибольшие по численности силы и средства противника, разбиты лагеря и даже военные госпитали.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев признает, что последний фактор – это один из индикаторов подготовки войск к боевым операциям. Но в то же время подчеркивает, что войска противника все еще остаются в полевых лагерях и не формируются в ударные соединения.

В то же время Министерство обороны России сообщило о переброске 13 апреля в Воронежскую область оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые способны нести ядерный заряд. Ведомство уверяет, что они будут задействованы при подготовке парада на 9 мая.

Запуск ракеты "Нептун" (Фото: mil.gov.ua)

Полковник запаса Олег Жданов призывает не драматизировать ситуацию с размещение войск и ракетных комплексов противника в приграничных областях.

"Бригада "Искандеров" в Воронежской области вышла в район учений и там себе ими занимается. Но до нашей границы там около 200-250 км. Она и раньше выходила на такое расстояние, но нас почему-то этим никто не пугал", – отметил эксперт.

По его словам, за семь лет войны численность российских войск вокруг Украины составляла около 85 тысяч человек, а весной этого года увеличилась всего на 10-15 тысяч. Жданов добавил, что они находятся на расстоянии 150-200 км от государственной границы около пунктов постоянной дислокации и действительно проходят плановую проверку боеготовности.

Кроме того, бывший сотрудник Генштаба намекает, что заявленная Россией численность ее подразделений не всегда соответствует реальной. Он называет это "бумажной армией". К примеру, 144-я танковая дивизия еще два года назад была бригадой, и за такой короткий срок не могла увеличить штат.

Военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец обращает внимание, что переброска "Искандеров" к границе Украины для наступательных действий не имеет смысла.

"Искандеры" и ракетные комплексы, находящиеся на плавсредствах Черноморского флота, включая "Калибр" (крылатые ракеты, – ред.), действительно способны наносить удары без необходимости развертывания в боевые порядки. Понимая что потенциал дальности поражения этих комплексов может достигать 2 тысяч километров, дислокация этих систем, условно говоря, значения не имеет", – объяснил он РБК-Украина.

Перехват таких крылатых ракет, летящих на малой высоте и с большой скоростью, очень сложная задача для ПВО, отметил он. В то же время эксперт указывает, что на вооружении ВСУ есть необходимые комплексы для перехвата. Речь, прежде всего, идет о комплексах "С-300" и "Бук". По мнению Згурца, украинские военные учли угрозы, которые несут российские ракетные комплексы, и готовы оперативно реагировать на них.

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Сейчас вокруг Украины находится такое количество войск противника, которого не было с 2014 года. Настойчивые призывы западных стран к Кремлю прекратить эскалацию напряжения пока что не принесли результата. Украинское военное командование называет сложившуюся ситуацию "проверкой на стойкость" и обещает не поддаваться на провокации страны-агрессора. Но чем она закончится пока спрогнозировать практически невозможно. Ведь любая "демонстрация силы" не может длиться бесконечно долго.