Кругова оборона Куп'янська: експерт пояснив, як це відбувається і чому важливо

Куп'янськ буде захищений круговою обороною за прикладом Харкова. Це дозолить ефективно та безпечно переміщувати війська у разі, якщо ворог почне тиснути.

Про будівництво кільцевої оборони Куп'янська раніше заявляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він не розкрив деталі, але наголосив, що вона складатиметься з кількох кілець захисних споруд.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна пояснив, що кругова оборона призначена для того, щоб противник не міг зайти з різних боків.

"Оборона і, можна сказати, одночасно рокадна дорога. Якщо кругова оборона повністю зациклена, то можна швидко переміщати війська. Умовно кажучи, якщо по траншеях можна обійти Куп'янськ, то це дасть серйозну перевагу. Адже ми зможемо швидко, а головне безпечно переміщувати сили туди, де ворог намагається тиснути", - сказав він.

скриншот deepstatemap.live

Також відомо, що у район Лимана Другого (ближче до кордону) росіяни перемістили інженерні підрозділи. Це може свідчити про те, що окупанти готуються до переправи через річку Оскіл.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не виключає, що росіяни спробують перейти на протилежний берег північніше Куп'янська.

"Це один із варіантів. Вони могли б спробувати зайти і через прикордонну смугу, але там є наші лінії оборони. Швидше за все, російське командування дійшло висновку, що їм простіше форсувати річку, ніж сухопутними шляхами заходити з території РФ", - сказав він.

Ситуація під Куп'янськом

Нагадаємо, що Куп'янськ та частину прикордонних територій Харківської області була захоплена росіянами у перші тижні повномасштабного вторгнення. Ці території були звільнені під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

Наразі окупанти не полишають спроб знову захопити Куп'янськ, аби створити "буферну зону" навколо Луганської області. Наші військові не дають ворогу просуватися.

Нагадаємо, у Сухопутних військах раніше заявляли, що Куп'янськ розглядається росіянами як плацдарм для наступу на захід. Ворог перекидає туди резерви штурмових батальйонів й таким чином намагається компенсувати втрати.