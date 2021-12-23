UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Круглосуточный домашний арест. Избрали меру пресечения арендаторше "Баттерфляя", где погибла девушка

Автор: Анастасия Рокитна

Винницкий городской суд избрал меру пресечения арендаторше гостинично-ресторанного комплекса "Баттерфляй". Там в результате пожара погибла девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

Ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 февраля. Адвокат подозреваемой ходатайствовал о ночном аресте.

Женщину обвиняют по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, пожар в гостинице под Винницей произошел в ночь на 22 декабря. В результате происшествия погибла 21-летняя девушка, еще два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отметим, спасатели опубликовали видео с места ночного пожара в отеле. На кадрах видно, как люди прыгали из окон, спасаясь от огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаПожар