Круглосуточный домашний арест. Избрали меру пресечения арендаторше "Баттерфляя", где погибла девушка

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Суспильне ".

Ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 февраля . Адвокат подозреваемой ходатайствовал о ночном аресте.

Напомним, пожар в гостинице под Винницей произошел в ночь на 22 декабря. В результате происшествия погибла 21-летняя девушка, еще два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отметим, спасатели опубликовали видео с места ночного пожара в отеле. На кадрах видно, как люди прыгали из окон, спасаясь от огня.