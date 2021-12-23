Цілодобовий домашній арешт. Обрали запобіжний захід орендаторці "Батерфляю", де загинула дівчина

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід орендарці готельно-ресторанного комплексу "Батерфляй". Там в результаті пожежі загинула дівчина.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".
Їй обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 лютого. Адвокат підозрюваної клопотав про нічний арешт.
Жінку звинувачують за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Нагадаємо, пожежа в готелі під Вінницею сталася в ніч на 22 грудня. В результаті події загинула 21-річна дівчина, ще дві людини госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
Зазначимо, рятувальники опублікували відео з місця нічної пожежі в готелі. На кадрах видно, як люди стрибали з вікон, рятуючись від вогню.