RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Цілодобовий домашній арешт. Обрали запобіжний захід орендаторці "Батерфляю", де загинула дівчина

Автор: Анастасія Рокитна

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід орендарці готельно-ресторанного комплексу "Батерфляй". Там в результаті пожежі загинула дівчина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

Їй обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 лютого. Адвокат підозрюваної клопотав про нічний арешт.

Жінку звинувачують за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, пожежа в готелі під Вінницею сталася в ніч на 22 грудня. В результаті події загинула 21-річна дівчина, ще дві людини госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, рятувальники опублікували відео з місця нічної пожежі в готелі. На кадрах видно, як люди стрибали з вікон, рятуючись від вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВінницяПожежа