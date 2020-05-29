Кровь и деньги. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Будут ли наказаны полицейские за преступление в Кагарлыке? Почему житомирский стрелок убил семерых человек? Действительно ли новая программа правительства изменит жизнь украинцев?
Эксклюзивные репортажи с мест событий и с Менской колонии
Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Андре Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”;
Артур Герамисов, сопредседатель фракции партии “Европейская солидарность”;
Кира Рудык, глава партии “Голос”;
Олег Ляшко, лидер партии “Радикальная партия Олега Ляшко”.
Они говорят, а решает народ.