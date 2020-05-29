Кров та гроші. Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Чи будуть покарані поліцейські за злочин у Кагарлику? Чому житомирський стрілок вбив сімох осіб? Чи дійсно нова програма уряду змінить життя українців?
Ексклюзивні репортажі з місць подій та з Менської колонії
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України;
Ігор Петрашко, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;
Артур Герасимов, співголова фракції партії “Європейська солідарність”;
Кіра Рудик, голова партії “Голос”;
Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Олега Ляшка”.
Вони говорять, а вирішує народ.