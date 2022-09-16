Крот рассказал, как можно защитить украинскую критическую инфраструктуру
Украинские айтишники могут поспособствовать защите с помощью БПЛА, которые сейчас производятся в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на владельца IT-холдинга TECHIIA Олега Крота.
"Это должна быть слаженная работа айтишников и ВСУ... БПЛА могут оценить, где находится вражеская техника, помочь ВСУ остановить это наступление. БПЛА могут оценить последствия того, что они (россияне) натворили и подсказать, как восстановить эту критическую инфраструктуру. Потому что она сейчас действительно будет целью номер 1... Они будут бить по тому, что дает возможность людям выживать", - считает Крот.
По его мнению, сейчас все больше украинских компаний производят очень качественные продукты.
"Одна из наших серий позволяет не только обеспечить своевременную оценку разрушений и наилучший подход к тому, как восстановить здание, оценить последствия нанесенного разрушения, но и помочь с безопасными путями отступления беженцев или подхода каких-либо гуманитарных миссий", - добавил ІТ- предприниматель.
Напомним, ранее Олег Крот заявлял, что сегодня государство впервые в истории пытается создавать для украинского бизнеса комфортные условия, и если эта тенденция сохранится, проблем с иностранными инвестициями у нас точно не будет.