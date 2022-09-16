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Крот розповів, як можна захистити українську критичну інфраструктуру

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П'ятниця 16 вересня 2022 12:22
Крот розповів, як можна захистити українську критичну інфраструктуру Фото: Олег Крот (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Українські айтішники можуть сприяти захисту за допомогою БПЛА, які зараз виробляються в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власника IT-холдингу TECHIIA Олега Крота.

"Це має бути злагоджена робота айтішників та ЗСУ... БПЛА можуть оцінити, де знаходиться ворожа техніка, допомогти ЗСУ зупинити цей наступ. БПЛА можуть оцінити наслідки того, що вони (росіяни) наробили та підказати, як відновити цю критичну інфраструктуру. Тому що вона зараз справді буде метою номер 1... Вони битимуть за тим, що дає можливість людям виживати", - вважає Крот.

На його думку, зараз дедалі більше українських компаній виготовляють дуже якісні продукти.

"Одна з наших серій дозволяє не лише забезпечити своєчасну оцінку руйнувань та найкращий підхід до того, як відновити будівлю, оцінити наслідки завданої руйнації, а й допомогти з безпечними шляхами відступу біженців або підходу до будь-яких гуманітарних місій", - додав ІТ-підприємець.

Нагадаємо, раніше Олег Крот заявляв, що зараз держава вперше в історії намагається створювати для українського бізнесу комфортні умови, і якщо ця тенденція збережеться - проблем із іноземними інвестиціями у нас точно не буде.

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