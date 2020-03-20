Крот и Лазебников из холдинга TECHIIA проводят благотворительный марафон для создания вакцины против коронавируса

Сегодня стартует международный благотворительный киберспортивный марафон по Dota 2 под названием WeSave! Charity Play от WePlay! Esports, которая является частью холдинга TECHIIA. Зрители онлайн-трансляции турнира смогут делать взносы, которые передадут в международные благотворительные фонды CEPI и GlobalGiving. Средства направят на создание вакцины против вируса COVID-19 и борьбу с пандемией.

Онлайн-марафон продлится с 20 по 26 марта, а официальная трансляция на платформе Twitch будет на трех языках: украинском, русском и английском. Благодаря партнерам трансляции матчей можно будет посмотреть на китайском, французском, немецком, португальском, турецком, испанском и на арабском. Так зрители с любой точки мира смогут присоединиться к сбору средств, пишет "Обозреватель"

WePlay! Esports создал призовой фонд в размере $ 120.000 и предусмотрел возможность его пополнения. Каждый, кто хочет помочь или ускорить создание вакцины от коронавируса, от спонсоров к зрителям, сможет увеличить призовой фонд через онлайн-взносы (донаты).

Турниры WePlay! Esports традиционно собирают большие аудитории. В январе этого года турнир WePlay! Bukovel Minor установил мировой рекорд по продолжительности онлайн-просмотров в категории миноров – более 5,4 млн часов. Поэтому с WeSave! Charity Play основатели холдинга TECHIIA планируют привлечь сотни тысяч фанатов киберспорта к важной миссии – создание вакцины против COVID-19.

«Средства, которые нам удастся собрать вместе с киберспортивным комьюнити, командами и нашими партнерами, будут поровну разделены между двумя организациями – это GlobalGiving и CEPI. Если перечисление первому фонду помогут принести пользу практически мгновенно, поскольку они оперативно направляются на закупку масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и необходимых для больниц медицинских средств, то в случае с CEPI пожертвования пойдут на разработку вакцины от коронавируса, что займет определенное время», – объясняет Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) – международный фонд со штаб-квартирой в норвежском Осло, который собирает средства для разработки вакцины против инфекционных заболеваний и коронавируса. GlobalGiving – глобальный благотворительный фонд со штаб-квартирой в Вашингтоне, США, который помогает по всему миру не только пострадавшим от COVID-19, но и тем, кто находится в зоне риска.

Параллельно с глобальной инициативой, основатели холдинга TECHIIA реализуют благотворительные проекты в Украине – закупают необходимое оборудование для больниц в украинских городах.

«Мы мобилизуем мировое киберспортивное сообщество для решения достижения глобальной цели – скорейшего создания вакцины, которая нужна всем на планете», – рассказывает Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Компания WePlay! Esports призывает букмекерские компании принимать ставки на матчи благотворительного турнира только при условии передачи их благотворительным фондам CEPI и Global Giving. Следить за развитием турнира WeSave! Charity Play можно на сайте WePlay! Esports и на Twitch-каналам.

Справка. TECHIIA – украинский технологический холдинг, который в 2019 году объединил компании двух учредителей – Олега Крота и Юрия Лазебникова. В холдинг входят киберспортивная компания, ИТ-продуктовая и сервисные компании, компания по производству плюшевых игрушек, девелоперская компания и венчурная студия. Холдинг активно занимается благотворительностью через “Фундацию Течия”, в частности помогает областной детской больнице в городе Кропивницкий.