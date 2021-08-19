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Кроссовер BMW X5 перевели на водород

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Мюнхен, Четверг 19 августа 2021 09:01
Кроссовер BMW X5 перевели на водород Фото: BMW iX5 Hydrogen (BMW)
Автор: Вадим Добровольский

Водородный кроссовер получил названеи iX5 Hydrogen. Премьера новинки состоится уже в сентябре на автосалоне в Мюнхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

BMW готовится представить опытный кроссовер iX5 Hydrogen в рамках Мюнхенского международного автосалона. iX5 Hydrogen - экологичный кроссовер, который будет использоваться для тестирования водородных технологий компании со следующего года.

Кроссовер BMW X5 перевели на водородiX5 Hydrogen получил переднюю часть с акцентами BMW i Blue. Модель также имеет особенный задний бампер и диффузор. Многие новые элементы обвеса напечатаны на 3D-принтере. Необычными на машине оказались и шины. Покрышки размерностью 22 дюйма изготовлены из натурального каучука и искусственного шелка.

Под капотом находится силовой агрегат на топливных элементах, который питается от двух баков с водородом под давлением 700 бар, изготовленных из пластика, армированного углеродным волокном. Они вмещают около 6 кг водорода и могут быть заправлены за три-четыре минуты. В BMW подтвердили, что iX5 Hydrogen снабжен электродвигателем пятого поколения, как на новом серийном электрокроссовере iX. Мощность силововй установки составляет 369 л.с.

Кроссовер BMW X5 перевели на водородХотя iX5 Hydrogen технически является всего лишь прототипом, в BMW отметили, что в будущем потенциально могут появиться и серийные версии автомобилей на водородных топливных элементов. Но в компании признают, что для полного раскрытия потенциала автомобилей на топливных элементах необходима надежная инфраструктура для заправки водородом.

Напомним, отечественный КрАЗ хочет выпускать электрические грузовики. Об этом заявил руководитель компании.

Также сообщалось, что премиальный седан Bentley Flying Spur получил роскошную флагманскую версию Mulliner.

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