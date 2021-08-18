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Премиальный седан Bentley Flying Spur стал еще роскошнее с флагманской версией Mulliner

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Монтерей, Среда 18 августа 2021 16:23
Премиальный седан Bentley Flying Spur стал еще роскошнее с флагманской версией Mulliner Фото: Bentley Flying Spur Mulliner (Bentley)
Автор: Вадим Добровольский

Британский автопроизводитель Bentley представил топовую модификацию седана Flying Spur. Версия Mulliner получила гибридный силовой агрегат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый Bentley Flying Spur Mulliner стал первым гибридом с шильдиком подразделения Mulliner. Представленный в американском Монтерее Flying Spur Mulliner – это самая роскошная версия британского седана. Например, для салона предложено восемь оригинальных трехцветных комбинаций.

Премиальный седан Bentley Flying Spur стал еще роскошнее с флагманской версией MullinerВ Flying Spur Mulliner появились столики для задних пассажиров, на которых легко поместится ноутбук. Они отделаны кожей и имеют углубление для любого письменного инструмента, который может использовать владелец.

Премиальный седан Bentley Flying Spur стал еще роскошнее с флагманской версией MullinerОбновился автомобиль и внешне: передняя решетка Double Diamond сочетается с фирменными вентиляционными отверстиями и окрашенными в "атласное серебро" корпусами боковых зеркал. Эксклюзивные 22-дюймовые колеса серого цвета с логотипом Mulliner и самовыравнивающимися центральными колпачками устанавливаются на седан по умолчанию.

С новым гибридным силовым агрегатом, в основе которого лежит 6-цилиндровый бензиновый мотор, седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды, а максимальная скорость составляет 285 км/ч.

Премиальный седан Bentley Flying Spur стал еще роскошнее с флагманской версией MullinerС 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом Flying Spur Mulliner может развить скорость в 318 км/ч, а первую "сотню" машина набирает за 4,1 секунды. Топовая версия оснащается 6,0-литровым W12 с двойным турбонаддувом. Этот монструозный двигатель позволяет тяжелому седану "выстрелить" от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, а "максималка" ограничена на отметке 333 км/ч.

Напомним, Lamborghini возродила легендарный суперкар Countach. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом.

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