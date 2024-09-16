Кросовери проти універсалів: переваги та недоліки конкурентів

Різного роду кросовери впевнено відбирають залишки ринкового пирога в інших класів авто. І машини з кузовом універсал, певно, останні, хто більш-менш впевнено тримає оборону свого сегменту у боротьбі за гаманець споживача. Чому саме універсал? Спробуємо з’ясувати разом.
Про принципові відмінності між кросоверами і універсалами читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocar, Car & Driver, Autobild.
Для початку нагадаємо, що таке універсал і що таке кросовер згідно заведеної в автомобільному світі класифікації.
Універсал – легкова машина з двохоб’ємним кузовом, пасажирська кабіна якої об’єднана з багажним простором. Традиційно універсал є частиною сімейства однієї моделі легкових авто, до якого зазвичай також входять хетчбек і седан. Універсал створюють на базі седана, тому в нього обов’язково буде довгий задній звис (корма, частина кузова позаду задніх коліс) – і в цьому головна їхня відмінність від коротких хетчбеків (і більшості кросоверів теж). Також задня стінка кузова універсалу не похила, а близька до вертикалі, і власне, це фактично не стінка, а суцільні двері для завантаження багажу.
Важливо, що універсал крім задньої частини нічим не відрізняється від інших кузовів сімейства. Відтак, більшість деталей універсала однакова з рештою варіацій сімейства, що полегшує ремонт і знижує ціну машини.
Кросовер – це взагалі тип кузову на межі різних класів, але найчастіше під ним розуміють так звані "паркетники" – дещо середнє між позашляховиком і сімейним авто, як то хетчбек чи той же універсал. Від позашляховика у "паркетника" трохи збільшений кліренс (плюс 2–3 см), великі масивні колеса, висока стеля салону і висока посадка в кріслах. Також частина кросоверів продається з приводом 4х4, (хоча слід сказати, що багато універсалів також мають таку комплектацію). У практичного сімейного авто кросовер запозичив об’єднаний з багажником салон і відсутність серйозної всюдихідної трансмісії.
Всередині корисний об’єм кросовера менший чим у більшості сімейних моделей, на базі яких його побудовано – адже багато простору в кузові займають арки великих коліс, а також більш складна підвіска і трансмісія. Так, в цілому такі кросовери часто проектують на технічній базі схожого за місткістю масового хетчбека, проте однакових деталей по кузову і салону в них зовсім мало.
Переваги кузова універсал перед кросовером
Недоліки універсала
Переваги кросовера перед універсалом
Типові недоліки кросовера
Так, кросовер – це модно і наче як універсально. А універсал – це ще більш універсально, хоча і дещо старомодно. Це два головні висновки, які слід взяти до уваги, якщо ви обираєте машину між цими двома форм-факторами. Є купа інших відмінностей, але всі вони залежать від розмірного класу кожного авто і конкретної моделі. Отже, радимо вам не помилитися при покупці.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 гібридних кросоверів українського ринку.