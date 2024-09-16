Кроссоверы против универсалов: преимущества и недостатки конкурентов

Для начала напомним, что такое универсал и кроссовер согласно заведенной в автомобильном мире классификации.

Универсал – легковая машина с двухобъемным кузовом, пассажирская кабина которой объединена с багажным пространством. Традиционно универсал является частью семейства одной модели легковых автомобилей, в которую обычно также входят хэтчбек и седан. Универсал создают на базе седана, поэтому у него обязательно будет длинный задний свес (корма, часть кузова позади задних колес) – и в этом главное их отличие от коротких хэтчбеков (и большинства кроссоверов тоже). Также задняя стена кузова универсала не наклонна, а близка к вертикали, и, собственно, это практически не стена, а сплошная дверь для загрузки багажа.

Важно, что универсал помимо задней части ничем не отличается от других кузовов семейства. Следовательно, большинство деталей универсала одинаково с остальными вариациями семейства, что облегчает ремонт и снижает цену машины.

Кроссовер – это вообще тип кузова на грани разных классов, но чаще всего под ним понимают так называемые "паркетники" – несколько среднее между внедорожником и семейным авто, как хэтчбек или тот же универсал. От внедорожника у "паркетника" немного увеличен клиренс (плюс 2–3 см), большие массивные колеса, высокий потолок салона и высокая посадка в креслах. Также часть кроссоверов продается с приводом 4х4 (хотя следует сказать, что многие универсалы также имеют такую комплектацию). У практического семейного авто кроссовер позаимствовал объединенный с багажником салон и отсутствие серьезной вездеходной трансмиссии.

Внутри полезный объем кроссовера меньше, чем у большинства семейных моделей, на базе которых он построен – ведь много пространства в кузове занимают арки больших колес, а также более сложная подвеска и трансмиссия. Да, в целом такие кроссоверы часто проектируют на технической базе схожего по емкости массового хэтчбека, однако одинаковых деталей по кузову и салону у них совсем мало.

Преимущества кузова универсал перед кроссовером

Большая емкость кузова, в частности багажника;

Дешевые запчасти. В первую очередь это будет заметно при выборе шин (они меньше по размеру) и кузовных деталей (они более распространены);

Более дешевое содержание. Многие сервисные услуги для универсала как обычного легкового авто дешевле, чем для кроссовера, который позиционируется как более статусная машина.

Недостатки универсала

Жесткая задняя подвеска. По необходимости вместить больше груза, чем хэтчбек и седан, подвеску конструкторам приходится усиливать;

Маленький дорожный просвет. Длина тяжелой машины на базе обычного хэтча повышает риск придираться днищем за дорогу при выездах на природу и, например, на зимних улицах, с которых плохо убирают снег.

Преимущества кроссовера перед универсалом

Приспособленность к дорогам низкого качества. Увеличенный клиренс, колеса большего диаметра и усиленная подвеска дают больше уверенности в неухоженных путях;

Хороший обзор дороги из-за руля благодаря высокой посадке на сиденье;

Удобно садиться в салон, расположенный на большей высоте над дорогой.

Типичные недостатки кроссовера

Высокая стоимость, причем с точки зрения потребителя частенько не оправдана. Кроссовер представляется автомобильному обществу как машина более статусная – и за это приходится доплачивать, хотя по комплектации аналогичный универсал может быть отнюдь не беднее;

Высокий расход горючего, что объясняется большей массой и худшей аэродинамикой;

Малый багажник. Вопреки ожиданиям, более мощный кроссовер имеет меньшую емкость кузова;

Худшая управляемость. Большая масса и высокий центр тяжести создают крены при энергичных маневрах и большую склонность к заносам.

Если коротко

Да, кроссовер – это модно и как универсально. А универсал – это еще универсальнее, хотя и несколько старомодно. Это два главных вывода, которые следует принять во внимание, если вы выбираете машину между этими двумя форм-факторами. Есть куча других отличий, но все они зависят от размерного класса каждого авто и конкретной модели. Итак, рекомендуем вам не ошибиться при покупке.