Кроссоверы против универсалов: преимущества и недостатки конкурентов

Разного рода кроссоверы уверенно отбирают остатки рыночного пирога у других классов авто. И машины с кузовом универсал, пожалуй, последние, кто более или менее уверенно держит оборону своего сегмента в борьбе за кошелек потребителя. Почему именно универсал? Попробуем разобраться вместе.
О принципиальных отличиях между кроссоверами и универсалами читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocar, Car&Driver, Autobild.
Для начала напомним, что такое универсал и кроссовер согласно заведенной в автомобильном мире классификации.
Универсал – легковая машина с двухобъемным кузовом, пассажирская кабина которой объединена с багажным пространством. Традиционно универсал является частью семейства одной модели легковых автомобилей, в которую обычно также входят хэтчбек и седан. Универсал создают на базе седана, поэтому у него обязательно будет длинный задний свес (корма, часть кузова позади задних колес) – и в этом главное их отличие от коротких хэтчбеков (и большинства кроссоверов тоже). Также задняя стена кузова универсала не наклонна, а близка к вертикали, и, собственно, это практически не стена, а сплошная дверь для загрузки багажа.
Важно, что универсал помимо задней части ничем не отличается от других кузовов семейства. Следовательно, большинство деталей универсала одинаково с остальными вариациями семейства, что облегчает ремонт и снижает цену машины.
Кроссовер – это вообще тип кузова на грани разных классов, но чаще всего под ним понимают так называемые "паркетники" – несколько среднее между внедорожником и семейным авто, как хэтчбек или тот же универсал. От внедорожника у "паркетника" немного увеличен клиренс (плюс 2–3 см), большие массивные колеса, высокий потолок салона и высокая посадка в креслах. Также часть кроссоверов продается с приводом 4х4 (хотя следует сказать, что многие универсалы также имеют такую комплектацию). У практического семейного авто кроссовер позаимствовал объединенный с багажником салон и отсутствие серьезной вездеходной трансмиссии.
Внутри полезный объем кроссовера меньше, чем у большинства семейных моделей, на базе которых он построен – ведь много пространства в кузове занимают арки больших колес, а также более сложная подвеска и трансмиссия. Да, в целом такие кроссоверы часто проектируют на технической базе схожего по емкости массового хэтчбека, однако одинаковых деталей по кузову и салону у них совсем мало.
Преимущества кузова универсал перед кроссовером
Недостатки универсала
Преимущества кроссовера перед универсалом
Типичные недостатки кроссовера
Да, кроссовер – это модно и как универсально. А универсал – это еще универсальнее, хотя и несколько старомодно. Это два главных вывода, которые следует принять во внимание, если вы выбираете машину между этими двумя форм-факторами. Есть куча других отличий, но все они зависят от размерного класса каждого авто и конкретной модели. Итак, рекомендуем вам не ошибиться при покупке.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о ТОП-5 гибридных кроссоверов украинского рынка.