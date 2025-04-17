ua en ru
Чт, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Кросовер Volkswagen Tiguan отримав новий потужний двигун: подробиці

Четвер 17 квітня 2025 13:32
UA EN RU
Кросовер Volkswagen Tiguan отримав новий потужний двигун: подробиці Фото: Volkswagen Tiguan отримав новий потужний двигун (прес-служба Volkswagen)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Volkswagen Tiguan дістався ринку США з покращеним турбомотором. Це добре знайомий EA888, якому замінили ряд деталей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

На автосалоні у Нью-Йорку дебютував Tiguan у північноамериканському варіанті. Як і очікувалося, для США Volkswagen приготував більш цікаву "техніку". Так, у топ-версії SEL R-Line Turbo кросовер оснащений 2,0-літровим турбомотором, форсованим до 271 кінської сили.

Кросовер Volkswagen Tiguan отримав новий потужний двигун: подробиці

Щоб збільшити віддачу на 67 сил і 69 Нм, Volkswagen встановив більший турбонагнітач, нові міцніші поршні, шатуни і колінчастий вал із азотованої сталі. Паливний насос здійснює упорскування під тиском 500 бар. Коробка передач – восьмидіапазонний "автомат", а повний привід 4Motion. Час розгону такого кросовера до сотні у Volkswagen не розкривають.

SEL R-Line Turbo за замовчуванням оснащується 20-дюймовими колісними дисками, а кузов, якому дизайнери постаралися надати спортивного вигляду, можна пофарбувати в зелений Avocado Green, світло-сірий Sandstone Uni та блакитний Monterey Blue Pearl.

У салоні топ-версії - оздоблення з натурального дерева, оббивка зі шкіри Varenna та новий комплекс із двома роздільними екранами. Діагональ центрального дисплея – 15 дюймів. Також в оснащення входять клімат-контроль, електрорегулювання, підігрів, вентиляція та масаж передніх крісел.

Кросовер Volkswagen Tiguan отримав новий потужний двигун: подробиці

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Volkswagen Автомобільний ринок
NEWS
В Україні посилять заходи безпеки на Великдень: будуть перевірки
В Україні посилять заходи безпеки на Великдень: будуть перевірки
DAILY
Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази